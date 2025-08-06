«Лев Толстой» попал под проверку после массового отравления

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о возможном массовом отравлении на круизном теплоходе «Лев Толстой» компании «Водоходъ», передает пресс-служба ведомства. Надзорные мероприятия проходят также при участии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с информацией в социальной сети о возможном отравлении пассажиров теплохода «Лев Толстой», — говорится в сообщении.
По данным следствия, у части пассажиров теплохода зафиксировано ухудшение самочувствия. Надзорное ведомство проверит соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и защиту прав пассажиров.
Ранее стало известно, что на теплоходе «Лев Толстой» произошло массовое отравление пассажиров во время рейса по маршруту Москва — Казань — Москва. Десятки человек обратились за медицинской помощью с симптомами тошноты, рвоты, головокружения и повышенной температуры. Первые случаи заболевания были зафиксированы в середине круиза. Точная причина отравления остается неизвестной.