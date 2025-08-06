Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 21:28

«Лев Толстой» попал под проверку после массового отравления

Прокуратура проверит жалобы пассажиров теплохода «Лев Толстой» на отравление

Теплоход «Лев Толстой» Теплоход «Лев Толстой» Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о возможном массовом отравлении на круизном теплоходе «Лев Толстой» компании «Водоходъ», передает пресс-служба ведомства. Надзорные мероприятия проходят также при участии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с информацией в социальной сети о возможном отравлении пассажиров теплохода «Лев Толстой», — говорится в сообщении.

По данным следствия, у части пассажиров теплохода зафиксировано ухудшение самочувствия. Надзорное ведомство проверит соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и защиту прав пассажиров.

Ранее стало известно, что на теплоходе «Лев Толстой» произошло массовое отравление пассажиров во время рейса по маршруту Москва — Казань — Москва. Десятки человек обратились за медицинской помощью с симптомами тошноты, рвоты, головокружения и повышенной температуры. Первые случаи заболевания были зафиксированы в середине круиза. Точная причина отравления остается неизвестной.

прокуратура
отравления
теплоходы
проверки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.