«Лев Толстой» попал под проверку после массового отравления Прокуратура проверит жалобы пассажиров теплохода «Лев Толстой» на отравление

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о возможном массовом отравлении на круизном теплоходе «Лев Толстой» компании «Водоходъ», передает пресс-служба ведомства. Надзорные мероприятия проходят также при участии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с информацией в социальной сети о возможном отравлении пассажиров теплохода «Лев Толстой», — говорится в сообщении.

По данным следствия, у части пассажиров теплохода зафиксировано ухудшение самочувствия. Надзорное ведомство проверит соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и защиту прав пассажиров.

Ранее стало известно, что на теплоходе «Лев Толстой» произошло массовое отравление пассажиров во время рейса по маршруту Москва — Казань — Москва. Десятки человек обратились за медицинской помощью с симптомами тошноты, рвоты, головокружения и повышенной температуры. Первые случаи заболевания были зафиксированы в середине круиза. Точная причина отравления остается неизвестной.