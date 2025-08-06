Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 18:20

В ГД посоветовали Трампу способ выйти победителем из украинского кризиса

Депутат Шхагошев: Трампу необходимо принять российский план мира на Украине

Адальби Шхагошев Адальби Шхагошев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в ходе пресс-конференции заявил, что президенту США Дональду Трампу следует согласиться с российскими условиями для приемлемого завершения украинского конфликта, передает корреспондент NEWS.ru. По мнению парламентария, только принятие плана России по долгосрочному миру позволит главе Белого дома войти в историю.

Если он хочет решить эту проблему и быть действительно участником [ее решения], то он должен, конечно, рассчитывать и на долгосрочный мир, который будет планировать и запланирован [президентом РФ Владимиром] Путиным, — подчеркнул Шхагошев.

Депутат отметил, что временное перемирие не является решением конфликта и не принесет Трампу желаемого политического капитала. Шхагошев убежден, что только участие в «большом проекте по установлению долгосрочного мира по-российски, по-путински» может обеспечить Трампу историческое наследие и даже Нобелевскую премию. Других вариантов нет, подчеркнул парламентарий, напомнив, что это позиция России остается неизменной на протяжении длительного времени.

Выступление депутата прозвучало на фоне визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Шхагошев выразил надежду, что американская сторона наконец осознает необходимость принятия российских условий для достижения прочного мира в регионе.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона во время встречи Владимира Путина и Стивена Уиткоффа передала президенту Соединенных Штатов несколько сигналов по решению украинского кризиса. Он подчеркнул, что Москва также получила некие сигналы от Вашингтона.

Россия
США
Украина
Дональд Трамп
Госдума
видео
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Сергей Петров
С. Петров
Сергей Вилков
С. Вилков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался своим коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.