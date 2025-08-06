В ГД посоветовали Трампу способ выйти победителем из украинского кризиса Депутат Шхагошев: Трампу необходимо принять российский план мира на Украине

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в ходе пресс-конференции заявил, что президенту США Дональду Трампу следует согласиться с российскими условиями для приемлемого завершения украинского конфликта, передает корреспондент NEWS.ru. По мнению парламентария, только принятие плана России по долгосрочному миру позволит главе Белого дома войти в историю.

Если он хочет решить эту проблему и быть действительно участником [ее решения], то он должен, конечно, рассчитывать и на долгосрочный мир, который будет планировать и запланирован [президентом РФ Владимиром] Путиным, — подчеркнул Шхагошев.

Депутат отметил, что временное перемирие не является решением конфликта и не принесет Трампу желаемого политического капитала. Шхагошев убежден, что только участие в «большом проекте по установлению долгосрочного мира по-российски, по-путински» может обеспечить Трампу историческое наследие и даже Нобелевскую премию. Других вариантов нет, подчеркнул парламентарий, напомнив, что это позиция России остается неизменной на протяжении длительного времени.

Выступление депутата прозвучало на фоне визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Шхагошев выразил надежду, что американская сторона наконец осознает необходимость принятия российских условий для достижения прочного мира в регионе.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона во время встречи Владимира Путина и Стивена Уиткоффа передала президенту Соединенных Штатов несколько сигналов по решению украинского кризиса. Он подчеркнул, что Москва также получила некие сигналы от Вашингтона.