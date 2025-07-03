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03 июля 2025 в 05:45

Картофельные гнёзда с вкуснющей начинкой! Рецепт привезли из Белоруссии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные гнёзда с вкуснющей начинкой! Рецепт привезли из Белоруссии! Уютное блюдо, которое объединяет хрустящий картофель и ароматную мясную начинку под золотистой сырной шапкой. Идеальный вариант, когда хочется и сытно, и красиво – такие гнёзда украсят даже праздничный стол.

Ингредиенты

  • Картофель — 1 кг
  • Яйцо, молоко и чуть муки для пюре
  • Куриная грудка — 2 шт.
  • Бекон — 200 г
  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Томатная паста — 3 ст. л.
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Соль, специи — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Для подачи

  • Огурцы — 2 шт.
  • Редис — 5–6 шт
  • Сметана — 100 г
  • Зелёный лук — пучок
  • Петрушка — по вкусу

Приготовление

  1. Картофель отварить до готовности, сделать пюре с яйцом, молоком и мукой, чтоб получилась плотная масса. Добавить соль и любимые специи. Разделить массу на порции по 100 г, сформировать шарики.
  2. На противне сформировать из шариков «гнёзда», сделав стаканом углубление в центре, и выровнять края. Посыпать тёртым сыром.
  3. Для начинки обжарить мелко нарезанную куриную грудку, добавить нарезанный кубиками перец, томатную пасту, соль и специи. Тушить до готовности 10–12 минут. В конце добавить резаный бекон.
  4. Остывшую начинку выложить в картофельные гнёзда, сверху посыпать сыром. Запекать при 200 °C 20 минут до золотистой корочки. Подавать с лёгким салатом из огурцов, редиса и зелени со сметаной.

Ранее мы готовили быстрые лодочки с курицей! Для этого нужно картошку отправить в микроволновку на 5 минут.

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овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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