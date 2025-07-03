Картофельные гнёзда с вкуснющей начинкой! Рецепт привезли из Белоруссии! Уютное блюдо, которое объединяет хрустящий картофель и ароматную мясную начинку под золотистой сырной шапкой. Идеальный вариант, когда хочется и сытно, и красиво – такие гнёзда украсят даже праздничный стол.
Ингредиенты
- Картофель — 1 кг
- Яйцо, молоко и чуть муки для пюре
- Куриная грудка — 2 шт.
- Бекон — 200 г
- Болгарский перец — 2 шт.
- Томатная паста — 3 ст. л.
- Сыр твёрдый — 100 г
- Соль, специи — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Для подачи
- Огурцы — 2 шт.
- Редис — 5–6 шт
- Сметана — 100 г
- Зелёный лук — пучок
- Петрушка — по вкусу
Приготовление
- Картофель отварить до готовности, сделать пюре с яйцом, молоком и мукой, чтоб получилась плотная масса. Добавить соль и любимые специи. Разделить массу на порции по 100 г, сформировать шарики.
- На противне сформировать из шариков «гнёзда», сделав стаканом углубление в центре, и выровнять края. Посыпать тёртым сыром.
- Для начинки обжарить мелко нарезанную куриную грудку, добавить нарезанный кубиками перец, томатную пасту, соль и специи. Тушить до готовности 10–12 минут. В конце добавить резаный бекон.
- Остывшую начинку выложить в картофельные гнёзда, сверху посыпать сыром. Запекать при 200 °C 20 минут до золотистой корочки. Подавать с лёгким салатом из огурцов, редиса и зелени со сметаной.
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