Картофельные гнёзда с вкуснющей начинкой! Рецепт привезли из Белоруссии! Уютное блюдо, которое объединяет хрустящий картофель и ароматную мясную начинку под золотистой сырной шапкой. Идеальный вариант, когда хочется и сытно, и красиво – такие гнёзда украсят даже праздничный стол.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Яйцо, молоко и чуть муки для пюре

Куриная грудка — 2 шт.

Бекон — 200 г

Болгарский перец — 2 шт.

Томатная паста — 3 ст. л.

Сыр твёрдый — 100 г

Соль, специи — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Для подачи

Огурцы — 2 шт.

Редис — 5–6 шт

Сметана — 100 г

Зелёный лук — пучок

Петрушка — по вкусу

Приготовление

Картофель отварить до готовности, сделать пюре с яйцом, молоком и мукой, чтоб получилась плотная масса. Добавить соль и любимые специи. Разделить массу на порции по 100 г, сформировать шарики. На противне сформировать из шариков «гнёзда», сделав стаканом углубление в центре, и выровнять края. Посыпать тёртым сыром. Для начинки обжарить мелко нарезанную куриную грудку, добавить нарезанный кубиками перец, томатную пасту, соль и специи. Тушить до готовности 10–12 минут. В конце добавить резаный бекон. Остывшую начинку выложить в картофельные гнёзда, сверху посыпать сыром. Запекать при 200 °C 20 минут до золотистой корочки. Подавать с лёгким салатом из огурцов, редиса и зелени со сметаной.

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