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18 июля 2025 в 20:00

«Умри, но сделай»: Лукашенко жестко поставил задачи для предприятий

Лукашенко призвал убрать урожай в Белоруссии любой ценой

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Урожай в Белоруссии должен быть убран любой ценой, по принципу «хоть умри, но сделай», заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по уборочной кампании. Как передает Telegram-канал «Пул Первого», он подчеркнул, что работы в полях должны вестись каждый день, несмотря на погодные условия.

По-военному все должно быть и у специалистов, и у промышленников, и у военных. План составили, хоть умри, но сделай. Каждый день, не глядя ни на какую погоду, — указал Лукашенко.

Он подчеркнул, что экономическим вопросам в стране уделяется особое пристальное внимание. По его словам, столь серьезное отношение вызвано тем, что Белоруссия должна «воевать» в мирном труде, если не хочет воевать по-настоящему.

Я в 25-й раз повторю, почему я так серьезно к экономике отношусь сегодня. Если мы не хотим воевать, давайте будем работать, будем «воевать» в мирном труде, убирая хлеб и так далее. Да, тяжело, да, сложно — а когда было легко, — отметил белорусский лидер.

Лукашенко уточнил, что уборочная кампания этого года организована в разы лучше, чем раньше. Он считает, что тем, кто находится на местах, лучше видно, какие вопросы являются проблемными и как их решать.

Я не хочу распыляться по конкретным отдельным вопросам — вы их видите на местах и знаете лучше, что надо сделать. Поэтому, мужики, в бой, — заключил президент.

Ранее Лукашенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению войск БПЛА и транспортом в военное время. Минобороны наделяется полномочиями по определению перечней запчастей и инвентаря, необходимых для работы средств передвижения.

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