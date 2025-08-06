Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 21:10

В Британии забили тревогу из-за массового «убийцы» деревьев

KP.RU: молнии истребляют до 340 млн деревьев ежегодно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Разряды молний ежегодно приводят к гибели 300–340 миллионов деревьев по всему миру, что превышает объемы промышленной вырубки, передает KP.RU со ссылкой на британский журнал Global Change Biology. Один разряд часто поражает сразу несколько деревьев, передаваясь через кроны на расстояние до 45 метров.

Раньше основной «мишенью» молний были тропические леса, но теперь разряды стали чаще поражать деревья в умеренных и даже северных широтах, отметили ученые. Согласно прогнозам, в ближайшие годы гибель деревьев от ударов возрастет на 20%.

Ранее в Британии заявили, что стремительная эрозия и вымывание песка ставят под угрозу существование многих пляжей. Эксперты отмечают, что этот процесс практически необратим и усугубляется экстремальными погодными условиями, а также антропогенным воздействием.

Однако специалист по стратегическому экологическому управлению Илья Рыбальченко назвал разговоры о глобальном вымывании песка необоснованной шумихой. Он подчеркнул, что песчаные побережья формировались на протяжении миллионов лет и не могут исчезнуть в обозримом будущем.

