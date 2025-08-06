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06 августа 2025 в 13:12

Россиян успокоили на фоне новостей о вымывании песка с пляжей по всему миру

Эколог Рыбальченко назвал хайпом слухи о вымывании песка с пляжей по всему миру

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Слухи о вымывании песка с пляжей по всему миру являются не более чем хайпом, заявил NEWS.ru эксперт по стратегическому управлению экологией Илья Рыбальченко. По его словам, песчаные пляжи существуют на Земле сотни миллионов лет и их исчезновение в исторической перспективе невозможно.

Слухи о вымывании песка — просто хайп. Песчаные пляжи существуют на Земле на протяжении сотен миллионов лет. Наши далекие предки купались на песчаных пляжах. Поэтому ожидать, что в исторической перспективе песчаные пляжи исчезнут, — это, извините за ненаучное слово, дурь. Что может этому способствовать? Потепление климата, наоборот, приводит к эрозии почвы, потому что ветер выдувает верхний плодоносный слой и, соответственно, обнажает огромные толщи песка. В настоящий момент песка становится все больше, — пояснил Рыбальченко.

По его словам, пустыни, такие как Сахара, являются доказательством огромных запасов песка на планете. Он добавил, что даже если песок вымывается с пляжей в моря и океаны, то он также спустя время благодаря движению волн вернется на берег.

На нашей планете песка огромное количество. Например, пустыня Сахара. Куда он оттуда вымоется? Если речь идет о том, что он вымывается в моря и океаны, то он точно также движением волн вернется к берегу, как, впрочем, и любой другой предмет, — резюмировал Рыбальченко.

Ранее британские журналисты заявили, что многие прибрежные территории по всему миру могут полностью исчезнуть. По их словам, это произойдет по причине непрекращающегося процесса эрозии и вымывания песка, который практически невозможно остановить. Усугубляющим фактором являются жесткие погодные условия и влияние человека,.

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