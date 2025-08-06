В Британии забили тревогу из-за угрозы исчезновения пляжей по всему миру

В Британии забили тревогу из-за угрозы исчезновения пляжей по всему миру FT: пляжи по всему миру могут исчезнуть из-за эрозии

Многие прибрежные территории по всему миру могут полностью исчезнуть, передает Financial Times. Это происходит по причине непрекращающегося процесса эрозии и вымывания песка, который практически невозможно остановить. Усугубляющим фактором являются жесткие погодные условия и влияние человека, отметили журналисты.

От Майами до Барселоны и Золотого побережья Австралии власти пытаются понять, как спасти береговые линии от размывания в грядущие годы. Часть эрозии происходит по естественным причинам. Ситуацию усугубляют штормы, сильные приливы и рост уровня моря из-за антропогенного глобального потепления, которое приводит к таянию ледников, — говорится в статье.

Ранее стало известно, что на побережье Туниса, популярном среди российских туристов, отмечается необычно большое скопление синих медуз. Люди опасаются купаться, так как контакт с этими морскими обитателями вызывает болезненные ожоги и может сопровождаться тошнотой, головокружением, жаром и проблемами с дыханием.

Кроме того, азовские пляжи стали практически непригодны для отдыха из-за огромного скопления медуз. Люди получают ожоги, а разлагающиеся на берегу особи создают серьезные санитарные проблемы.