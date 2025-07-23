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23 июля 2025 в 20:30

Ужин за 15 минут: курица в соусе, после которой не надо мыть гору посуды

Курица в соусе: ужин из одной сковороды — быстро и без горы грязной посуды Курица в соусе: ужин из одной сковороды — быстро и без горы грязной посуды Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт курицы в соусе идеально подойдет для тех, кто ценит время, но не хочет жертвовать вкусом. Для приготовления берут 500 г филе курицы, которое нарезают аккуратными средними кубиками — так мясо равномерно обжарится и останется сочным.

На хорошо разогретой сковороде с 2 ст. л. растительного масла курицу обжаривают 5–7 минут до появления аппетитной золотистой корочки. Затем добавляют 1 крупную нарезанную луковицу и 1 среднюю морковь, натертую на крупной терке. Овощи пассеруют вместе с курицей еще 5 минут, пока лук не станет прозрачным, а морковь — мягкой.

Для соуса вливают 200 мл сливок 20% жирности, которые придают блюду нежную кремовую текстуру. Добавляют 2 ст. л. томатной пасты для легкой кислинки и 1 ч. л. дижонской горчицы для пикантности. Смесь тушат под крышкой на среднем огне 15 минут, периодически помешивая.

За 2 минуты до готовности в курицу в соусе всыпают 50 г тертого твердого сыра, который полностью растворяется, делая соус еще более насыщенным. В завершение блюдо посыпают мелко рубленной зеленью — петрушкой или укропом.

курицы
ужин
еда
рецепты
Анна Скворцова
А. Скворцова
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