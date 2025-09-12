Теперь куриные котлетки готовлю только так! Добавляю секретный ингредиент, и они вкуснее говяжьих

Теперь куриные котлетки готовлю только так! Добавляю секретный ингредиент, и они вкуснее говяжьих

Теперь куриные котлетки готовлю только так! Добавляю секретный ингредиент, и они вкуснее говяжьих. Невероятно сочные котлетки с беконом — новый любимый рецепт всей семьи! Уникальное сочетание куриного фарша и копченого бекона создает неповторимый вкус. Эти котлетки тают во рту и исчезают со стола мгновенно!

Ингредиенты

Фарш куриный — 500 г

Бекон сырокопченый — 250 г

Яйцо — 1 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сухари панировочные — 2 ст. л.

Перец черный молотый — по вкусу

Паприка копченая — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Бекон нарезать мелкими кубиками, лук измельчить, чеснок пропустить через пресс. В глубокой миске соединить куриный фарш, бекон, лук, чеснок, яйцо и панировочные сухари. Добавить специи и соль, тщательно вымешать фарш до однородности. Оставить фарш на 10 минут для набухания сухарей. Влажными руками сформировать котлетки, тщательно отбивая их между ладонями для плотности. Разогреть на сковороде растительное масло, обжарить котлеты с двух сторон по 4–5 минут до золотистой корочки. Убавить огонь, накрыть сковороду крышкой и тушить еще 5–7 минут до полной готовности. Подавать горячими с любимым гарниром.

Ранее мы готовили простую закуску «Три рубля». Рулет из лаваша с селедкой, от которого обалдеют все.