Теперь куриные котлетки готовлю только так! Добавляю секретный ингредиент, и они вкуснее говяжьих. Невероятно сочные котлетки с беконом — новый любимый рецепт всей семьи! Уникальное сочетание куриного фарша и копченого бекона создает неповторимый вкус. Эти котлетки тают во рту и исчезают со стола мгновенно!
Ингредиенты
- Фарш куриный — 500 г
- Бекон сырокопченый — 250 г
- Яйцо — 1 шт.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Сухари панировочные — 2 ст. л.
- Перец черный молотый — по вкусу
- Паприка копченая — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Бекон нарезать мелкими кубиками, лук измельчить, чеснок пропустить через пресс. В глубокой миске соединить куриный фарш, бекон, лук, чеснок, яйцо и панировочные сухари. Добавить специи и соль, тщательно вымешать фарш до однородности. Оставить фарш на 10 минут для набухания сухарей.
- Влажными руками сформировать котлетки, тщательно отбивая их между ладонями для плотности. Разогреть на сковороде растительное масло, обжарить котлеты с двух сторон по 4–5 минут до золотистой корочки. Убавить огонь, накрыть сковороду крышкой и тушить еще 5–7 минут до полной готовности. Подавать горячими с любимым гарниром.
