11 сентября 2025 в 09:28

Готовим куриную грудку, чтобы не была сухой: секретный маринад на кефире

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим куриную грудку, чтобы не была сухой. С эти рецептом филе станет нежным и сочным. Секрет в маринаде на основе кефира, который мягко расщепляет волокна мяса, делая его невероятно мягким.

Для приготовления нарежьте грудку пластами толщиной 2 см, отбейте. Смешайте 200 мл кефира, 2 ст. л. горчицы, сок половины лимона, 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, соль и перец. Замаринуйте мясо на 1–2 часа. Обжарьте на раскаленной сковороде по 2 минуты с каждой стороны до корочки, затем убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 5–7 минут.

Подавайте с овощным рагу или рисом — это блюдо гарантированно покорит даже тех, кто не любит грудку! В такой курице гармонируют пряные нотки чеснока и паприки и легкая кислинка лимона.

Ранее стало известно, как приготовить тушенную капусту с курицей — ПП-ужин, который дарит ощущение сытости до самого утра.

