Ощущение сытости до самого утра: тушеная капуста с курицей — ПП-ужин

Ароматная тушеная капуста с курицей — идеальный ПП-ужин, который готовится быстро и дарит длительное насыщение всего на 150–170 ккал на порцию.

Для приготовления нарежьте 300 г куриного филе кубиками, обжарьте на антипригарной сковороде без масла до золотистости. Добавьте одну нарезанную луковицу, одну морковь соломкой, пропущенный через пресс зубчик чеснока, тушите 5 минут. Затем добавьте 500 г нашинкованной белокочанной капусты, 2 ст. л. томатной пасты, 100 мл воды, соль, перец и лавровый лист. Тушите под крышкой 15–20 минут на медленном огне до мягкости капусты. В конце добавьте свежую зелень.

Это блюдо богато белком, клетчаткой и витаминами, не содержит лишних жиров и идеально подходит для вечернего приема пищи — легко усваивается, не перегружая организм, но при этом дарит ощущение сытости до самого утра!

