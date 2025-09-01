День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 15:01

В семье теперь обожают цветную капусту — все благодаря этим котлеткам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Котлеты из форели с цветной капустой — это легкое, но сытное блюдо, которое сочетает нежность рыбы и воздушность овощей. Они получаются сочными внутри, с золотистой корочкой снаружи и идеально подходят для ужина всей семьи. Блюдо выглядит как ресторанное, но готовится просто и быстро.

500 г филе форели очищают от кожи и костей, нарезают кусочками и измельчают в фарш. 200 г цветной капусты отваривают 5 минут в подсоленной воде и измельчают ножом или в блендере. 2 куска батона замачивают в 30 мл молока и соединяют с рыбой и капустой. Добавляют 1 яйцо, 1 небольшую луковицу, соль и перец по вкусу. Массу тщательно перемешивают, формируют котлеты. Для панировки используют 50 г сухарей. Котлеты обваливают и обжаривают на среднем огне в растительном масле до румяной корочки по 3–4 минуты с каждой стороны либо запекают в духовке при 180 градусах около 20 минут.

Котлеты получаются необычайно нежными, не распадаются и прекрасно держат форму. Подавать их лучше с картофельным пюре, овощным салатом или легким соусом из сметаны и зелени.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
рецепты
рыба
капуста
котлеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган включил новости о встрече с Путиным в машине
Актриса Немоляева рассказала о самочувствии после операции
Россиянам рассказали о новой хитрой схеме мошенников с «Финуслугами»
«Надеюсь, посадят на всю жизнь»: знакомая убитой на Алтае — об обвиняемом
Кошмарят порты часами: НАТО не успевает поставлять оружие ВСУ — всё в труху
Экс-депутат Рады предрек новые зачистки на Украине после смерти Парубия
Врач за деньги вызывал у пациентов язву, чтобы те избежали армии
Юноша закрутил роман с 83-летней бабушкой одноклассницы
Мясников рассказал, кто сможет прожить до ста лет
Финляндия проводит учения с США в 70 км от России
«Огневая связка»: стало известно, что осложняет освобождение Покровска
Возрастных украинских военных переводят в штурмовики
Сальма Хайек: страсть, талант и сила мексиканской актрисы
В российском городе запретили надевать хиджабы в школу
Песков заявил, что отдельного общения Путина и Алиева пока не было
Актриса Калашникова объяснила, почему ее сын учится онлайн
Политолог рассказал, почему Индия и Китай сблизились
Медсестре выплатят $31 тысячу из-за поведения коллеги
Овощной конфитюр: рецепт томатной пасты на зиму «Красный бархат»
Ким Чен Ын выехал в Пекин на спецпоезде
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.