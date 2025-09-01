В семье теперь обожают цветную капусту — все благодаря этим котлеткам

Котлеты из форели с цветной капустой — это легкое, но сытное блюдо, которое сочетает нежность рыбы и воздушность овощей. Они получаются сочными внутри, с золотистой корочкой снаружи и идеально подходят для ужина всей семьи. Блюдо выглядит как ресторанное, но готовится просто и быстро.

500 г филе форели очищают от кожи и костей, нарезают кусочками и измельчают в фарш. 200 г цветной капусты отваривают 5 минут в подсоленной воде и измельчают ножом или в блендере. 2 куска батона замачивают в 30 мл молока и соединяют с рыбой и капустой. Добавляют 1 яйцо, 1 небольшую луковицу, соль и перец по вкусу. Массу тщательно перемешивают, формируют котлеты. Для панировки используют 50 г сухарей. Котлеты обваливают и обжаривают на среднем огне в растительном масле до румяной корочки по 3–4 минуты с каждой стороны либо запекают в духовке при 180 градусах около 20 минут.

Котлеты получаются необычайно нежными, не распадаются и прекрасно держат форму. Подавать их лучше с картофельным пюре, овощным салатом или легким соусом из сметаны и зелени.

