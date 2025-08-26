День знаний — 2025
Красная рыбка на овощной подушке! Вкусное блюдо за 15 минут

Красная рыбка на овощной подушке! Вкусное блюдо за 15 минут! Это блюдо сочетает в себе нежную, сочную рыбу и яркое, сладковато-пряное рагу из овощей. Аромат, который наполнит вашу кухню во время приготовления, просто сведет с ума! Идеальный ужин, который готовится легко, но выглядит по-ресторанному эффектно.

Ингредиенты

  • Сёмга или форель — 2 стейка
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Перец болгарский — 2 шт.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Мёд — 1 ч. л.
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло растительное для жарки

Приготовление

  1. Овощи нарежьте соломкой. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и готовьте ещё 3-4 минуты. Затем положите перец, тушите под крышкой 5 минут. Смешайте томатную пасту, мёд и соевый соус, влейте к овощам, хорошо перемешайте и прогрейте минуту.
  2. Рыбные стейки посолите, поперчите и выложите поверх овощной подушки. Накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне 12–15 минут до готовности рыбы. Подавайте сразу же, поливая рыбу овощным соусом.

Ранее мы готовили закуску за 10 минут! Быстрые тарталетки с красной рыбой и икрой.

