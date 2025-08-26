Красная рыбка на овощной подушке! Вкусное блюдо за 15 минут! Это блюдо сочетает в себе нежную, сочную рыбу и яркое, сладковато-пряное рагу из овощей. Аромат, который наполнит вашу кухню во время приготовления, просто сведет с ума! Идеальный ужин, который готовится легко, но выглядит по-ресторанному эффектно.
Ингредиенты
- Сёмга или форель — 2 стейка
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Перец болгарский — 2 шт.
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Мёд — 1 ч. л.
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Масло растительное для жарки
Приготовление
- Овощи нарежьте соломкой. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и готовьте ещё 3-4 минуты. Затем положите перец, тушите под крышкой 5 минут. Смешайте томатную пасту, мёд и соевый соус, влейте к овощам, хорошо перемешайте и прогрейте минуту.
- Рыбные стейки посолите, поперчите и выложите поверх овощной подушки. Накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне 12–15 минут до готовности рыбы. Подавайте сразу же, поливая рыбу овощным соусом.
