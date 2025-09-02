Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 16:32

Капуста в сентябре: подкормка, которая гарантирует крупные и сочные кочаны

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пока одни дачные культуры уже замедляют рост, для среднеспелой и поздней капусты наступает решающий этап. Именно сентябрь определяет не только размер кочанов, но и их плотность, сочность и лежкость.

Почему важно успеть до 5 сентября

Лучшее время для заключительной корневой подкормки — конец августа и первые дни сентября. В этот период почва ещё сохраняет тепло, что помогает корням активно усваивать питательные вещества. При этом изнуряющая жара уже позади, а до первых заморозков остаётся около трёх недель — как раз достаточно, чтобы капуста направила питание на формирование кочана.

Что понадобится

  • доломитовая мука — 1 кг
  • борная кислота — 7 г

Как правильно подкормить капусту

Шаг 1. Смешайте доломитовую муку с борной кислотой до однородности. Под каждый куст равномерно внесите по 6 столовых ложек смеси.

Шаг 2. Аккуратно взрыхлите почву вокруг корней — это обеспечит лучший контакт удобрения с землёй и ускорит его усвоение.

Шаг 3. При необходимости полейте грядки. Влага активизирует действие подкормки и улучшает микрофлору почвы.

Такая процедура помогает получить урожай с плотными, крупными и хорошо хранящимися кочанами.

Необычный способ полива томатов молоком набирает популярность среди дачников, обещая удивительные результаты. Этот метод не только питает растения, но и защищает их от распространённых болезней.

капуста
огороды
дачи
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатке прогнозируют активность афтершоков в течение года
Кулеба назвал предвыборным кошмаром размещение войск на Украине
Участники «Белой масти» получили от шести лет до пожизненного
Три человека ранены при обстреле российского села со стороны ВСУ
Раскрыта самая частая ошибка держателей кредитных карт
ЦАХАЛ проводит мобилизацию для наступления в Газе
Вучич рассказал о договоре с Путиным насчет американских санкций
Вучич рассказал, какой получилась беседа с Путиным
Положила в мусорный пакет: студентка оставила младенца умирать в шкафу
Пьяный мужчина устроил скандал с девушкой и чуть не отравил ее сына газом
Садовод рассказала, что можно посадить на балконе зимой
Стартовали переговоры Путина и Мирзиёева в Пекине
Финны отчитались о ходе работ по возведению забора на границе с Россией
Россиянам рассказали, как не потерять деньги при снижении ключевой ставки
Индия выбрала рок-музыканта для участия в «Интервидении»
Громкие разговоры школьников в парке «вынудили» россиянина достать нож
Дочь Ким Чен Ына отправилась с ним в Китай
Пассажир рейса Алматы — Казань чуть не умер в день своего рождения
В Евросоюзе оценили заявление канцлера Австрии по НАТО
98-летняя бабушка едва не погибла после того, как срезала себе рог на лбу
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.