Капуста в сентябре: подкормка, которая гарантирует крупные и сочные кочаны

Пока одни дачные культуры уже замедляют рост, для среднеспелой и поздней капусты наступает решающий этап. Именно сентябрь определяет не только размер кочанов, но и их плотность, сочность и лежкость.

Почему важно успеть до 5 сентября

Лучшее время для заключительной корневой подкормки — конец августа и первые дни сентября. В этот период почва ещё сохраняет тепло, что помогает корням активно усваивать питательные вещества. При этом изнуряющая жара уже позади, а до первых заморозков остаётся около трёх недель — как раз достаточно, чтобы капуста направила питание на формирование кочана.

Что понадобится

доломитовая мука — 1 кг

борная кислота — 7 г

Как правильно подкормить капусту

Шаг 1. Смешайте доломитовую муку с борной кислотой до однородности. Под каждый куст равномерно внесите по 6 столовых ложек смеси.

Шаг 2. Аккуратно взрыхлите почву вокруг корней — это обеспечит лучший контакт удобрения с землёй и ускорит его усвоение.

Шаг 3. При необходимости полейте грядки. Влага активизирует действие подкормки и улучшает микрофлору почвы.

Такая процедура помогает получить урожай с плотными, крупными и хорошо хранящимися кочанами.

