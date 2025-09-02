Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 14:27

Посадка чеснока без лишних усилий: простой способ с обычной бутылкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оптимальное время для посадки озимого чеснока — начало сентября. В этот период температура почвы на глубине 10 см держится около 10 градусов, а зубчики успевают укорениться за месяц до первых заморозков.

Подготовка зубчиков

Перед посадкой чеснок нужно перебрать. Каждый зубчик должен быть плотным, с целым донцем без пятен и повреждений. Только здоровый посадочный материал даст крепкие всходы весной.

Как сделать лунки быстро

Одна из самых трудоёмких задач — подготовка одинаковых лунок. Чтобы упростить процесс, дачники используют обычную стеклянную бутылку.

  1. На бутылке маркером отметьте 6 см от пробки — это оптимальная глубина для чеснока.
  2. Резким движением вдавите бутылку в почву.
  3. Поверните её на четверть оборота и аккуратно достаньте.

За минуту можно подготовить до 10 ровных лунок — это в два раза быстрее, чем палкой. Чтобы ряды получились идеально прямыми, между колышками натяните шпагат: расстояние между рядами должно быть 20 см, между лунками — около 10 см.

Посадка зубчиков

В каждую ямку кладут по одному зубчику донцем строго вниз. Вдавливать их в дно нельзя, иначе корни не смогут нормально развиваться. Лунки засыпают землёй с помощью грабель, оставляя над зубчиками слой почвы примерно 4 см.

Такой способ гарантирует ровные ряды, удобную посадку и дружные всходы весной.

При правильном уходе розы могут радовать цветами почти до октября. Помимо полива и обрезки увядших бутонов, в августе им особенно нужна подкормка, которая даст силы для продолжительного и яркого цветения.

дачи
огороды
советы
чеснок
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт назвал способ высадить десант в Одессе
В «Зените» раскрыли, как нужно решать вопрос лимита легионеров в РПЛ
Прогулка на катере по каналам Петербурга обернулась гибелью человека
Активы издательства «Музыка» перешли в собственность государства
Депардье ответит в суде за изнасилование молодой балерины
Эксперт дала прогноз на ввод газопровода «Сила Сибири — 2»
Трамп раскрыл, что для него важнее Нобелевской премии
Адвокат назвал условие, при котором оппоненты Ковальчук могут выиграть суд
Врач развеяла популярный миф о вреде бюстгальтера
Банк «Таврический» временно приостановил обслуживание клиентов
Замена «Северным потокам»: что известно о газопроводе «Сила Сибири — 2»
Украина может бойкотировать турнир в Париже из-за русской гимнастки
Турэксперт назвала уникальное место в Китае, где можно загадать желание
Журналист похвастался перед министрами новым шпионским устройством
Косатки взялись за старое и атаковали две яхты
В Госдуме цитатой из Библии описали отношения России и Евросоюза
Американист предсказал, выйдут ли США из НАТО
Москвичам пообещали «августовские» выходные
Появилась информация о пропавшем на СВО сыне убийцы экс-спикера Рады
Путин оценил прогресс в отношениях России и Пакистана
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.