Посадка чеснока без лишних усилий: простой способ с обычной бутылкой

Оптимальное время для посадки озимого чеснока — начало сентября. В этот период температура почвы на глубине 10 см держится около 10 градусов, а зубчики успевают укорениться за месяц до первых заморозков.

Подготовка зубчиков

Перед посадкой чеснок нужно перебрать. Каждый зубчик должен быть плотным, с целым донцем без пятен и повреждений. Только здоровый посадочный материал даст крепкие всходы весной.

Как сделать лунки быстро

Одна из самых трудоёмких задач — подготовка одинаковых лунок. Чтобы упростить процесс, дачники используют обычную стеклянную бутылку.

На бутылке маркером отметьте 6 см от пробки — это оптимальная глубина для чеснока. Резким движением вдавите бутылку в почву. Поверните её на четверть оборота и аккуратно достаньте.

За минуту можно подготовить до 10 ровных лунок — это в два раза быстрее, чем палкой. Чтобы ряды получились идеально прямыми, между колышками натяните шпагат: расстояние между рядами должно быть 20 см, между лунками — около 10 см.

Посадка зубчиков

В каждую ямку кладут по одному зубчику донцем строго вниз. Вдавливать их в дно нельзя, иначе корни не смогут нормально развиваться. Лунки засыпают землёй с помощью грабель, оставляя над зубчиками слой почвы примерно 4 см.

Такой способ гарантирует ровные ряды, удобную посадку и дружные всходы весной.

