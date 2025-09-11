Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 09:25

Стрипсы из кабачков: хрустящие, низкокалорийные, без жарки! Быстрая закуска

Рецепт кабачков в духовке: просто и быстро Рецепт кабачков в духовке: просто и быстро Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта закуска — идеальный вариант для тех, кто любит хрустящие снеки, но следит за калориями. Кабачки в этом рецепте тонко нарезаются, пропитываются специями и запекаются до состояния чипсов. Они не жарятся в масле, поэтому остаются легкими и полезными.

Нарежьте 2 средних кабачка тонкими полосками, как для картофеля фри. Посолите и отложите минут на 10-15, чтобы выделилась жидкость. Слейте ее, а сами полоски промокните или оботрите.

В отдельной емкости соедините 1 ст. л. оливкового (можно заменить на подсолнечное, но с оливковым вкуснее) масла, 1 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. сушеного чеснока, соль и перец по вкусу. Обмакните кабачки в получившуюся смесь. Противень покройте пергаментом или бумагой для выпечки. Выпекайте полоски из кабачков 20–25 минут при 200 °C до хруста, перевернув в середине приготовления.

  • Совет: для остроты добавьте в специи кайенский перец или сушеный чили.

Вот еще один интересный рецепт с нашего сайта: густое яблочное повидло — готовим за полчаса!

