Стрипсы из кабачков: хрустящие, низкокалорийные, без жарки! Быстрая закуска

Рецепт кабачков в духовке: просто и быстро

Эта закуска — идеальный вариант для тех, кто любит хрустящие снеки, но следит за калориями. Кабачки в этом рецепте тонко нарезаются, пропитываются специями и запекаются до состояния чипсов. Они не жарятся в масле, поэтому остаются легкими и полезными.

Нарежьте 2 средних кабачка тонкими полосками, как для картофеля фри. Посолите и отложите минут на 10-15, чтобы выделилась жидкость. Слейте ее, а сами полоски промокните или оботрите.

В отдельной емкости соедините 1 ст. л. оливкового (можно заменить на подсолнечное, но с оливковым вкуснее) масла, 1 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. сушеного чеснока, соль и перец по вкусу. Обмакните кабачки в получившуюся смесь. Противень покройте пергаментом или бумагой для выпечки. Выпекайте полоски из кабачков 20–25 минут при 200 °C до хруста, перевернув в середине приготовления.

Совет: для остроты добавьте в специи кайенский перец или сушеный чили.

