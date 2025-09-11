Зажарка со свеклой в банках на зиму: с ней борщи готовятся за считаные минуты

Зажарка со свеклой в банках на зиму — это суперзаготовка, с ней борщи готовятся за считаные минуты. Этот простой рецепт станет вашим секретным оружием.

Рецепт: натрите на терке 1 кг свеклы, 500 г моркови и 300 г лука. Обжарьте лук до золотистости, добавьте морковь, а через 5 минут — свеклу. Влейте 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса (9%), добавьте 2 ст. л. томатной пасты, соль, сахар и черный перец по вкусу. Тушите под крышкой 20–25 минут до мягкости. Горячую массу разложите по стерильным банкам, закатайте.

У вас получится сладковато-пряная, с кислинкой и насыщенным свекольным цветом заправка, которая сделает любой борщ мгновенно вкусным, ароматным и по-настоящему летним! Храните в прохладе и наслаждайтесь всю зиму.

