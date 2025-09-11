Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 05:33

Зажарка со свеклой в банках на зиму: с ней борщи готовятся за считаные минуты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зажарка со свеклой в банках на зиму — это суперзаготовка, с ней борщи готовятся за считаные минуты. Этот простой рецепт станет вашим секретным оружием.

Рецепт: натрите на терке 1 кг свеклы, 500 г моркови и 300 г лука. Обжарьте лук до золотистости, добавьте морковь, а через 5 минут — свеклу. Влейте 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса (9%), добавьте 2 ст. л. томатной пасты, соль, сахар и черный перец по вкусу. Тушите под крышкой 20–25 минут до мягкости. Горячую массу разложите по стерильным банкам, закатайте.

У вас получится сладковато-пряная, с кислинкой и насыщенным свекольным цветом заправка, которая сделает любой борщ мгновенно вкусным, ароматным и по-настоящему летним! Храните в прохладе и наслаждайтесь всю зиму.

Ранее стало известно, как приготовить икру из свеклы с жареным луком на зиму в банках: вкуснее грибной.

домашние заготовки
борщи
рецепты
свекла
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Староват и бедноват»: Шаляпин назвал имя артистки, от которой он «тает»
«Справляется как настоящий донской казак»: близняшки о разводе Диброва
Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
В ГД высказались о навязанных страховых продуктах при оформлении ипотеки
ВС России взяли под контроль важный объект под Херсоном
Врач призвала не спешить заменять классическое молоко растительным
Белый дом оцепили после убийства сторонника Трампа в Юте
Конгрессмен США призвал оборвать всю торговлю с Россией
Составлен список необходимых продуктов для здоровья школьников
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 сентября
Терапевт раскрыла нюанс приема витаминов, о котором часто забывают
ВСУ ударили HIMARS по медицинскому учреждению в Донецке
Волочкова рассказала, на что ей пришлось пойти ради денег на новое шоу
«Нравится запах депортаций!» Трамп становится неадекватным, это деменция?
OpenAI заключила сделку с Oracle, чей основатель богатейший человек в мире
Волочкова рассказала о предательстве родных матери и дочери
Психолог объяснила, как домашние животные влияют на атмосферу в семье
Врач назвала неожиданные опасные свойства подсластителей
Бали или ОАЭ за 150 тысяч? Отдых осенью: сколько стоит, как сэкономить
Командир ВСУ ликвидирован в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.