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15 июля 2026 в 15:19

Лантратова заявила о переговорах с Украиной по поводу пленных

Россия и Украина начали переговоры по обменам удерживаемыми гражданскими лицами

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия и Украина в настоящее время проводят новые раунды переговоров по последующим взаимным обменам удерживаемыми гражданскими лицами, сообщила ИС «Вести» уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она подчеркнула, что сторонам уже удалось достичь принципиально важного соглашения и успешно вернуть домой всех курян, которые ранее незаконно удерживались на украинской территории.

Самое главное, нам, наверное, такая радостная новость, удалось договориться с той стороной и вернуть всех мирных курян, курских граждан. Сейчас мы ведем переговоры по следующим обменам, — сказала Лантратова.

В то же время правозащитница уточнила, что в списках по-прежнему остаются пропавшие без вести люди, однако подтвержденных пленных гражданских из Курской области на Украине больше нет. Кроме того, Лантратова добавила, что с момента ее вступления в должность ее аппарат вернул из плена 550 российских военнослужащих.

Ранее Лантратова заявила, что украинские военнослужащие ответственны за гибель 12 тыс. человек с 2014 года. От действий Киева пострадали свыше 44 тыс. мирных жителей региона. Омбудсмен рассказала, что лично видела преступления ВСУ. По ее словам, военные использовали детей как живой щит и похищали их для выхода из окружения.

Власть
Украина
Яна Лантратова
пленные
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