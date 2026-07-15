Аналитик раскрыл способ обмана мошенников с домашним интернетом

Мошенники стали обманывать с установкой домашнего интернета, предупредил кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Дивлянский. В разговоре с RT эксперт подчеркнул, что аферисты сообщают о якобы перезаключении договора на новый тариф.

Дальше следует стандартный прием: «Я отправлю вам смс с кодом, продиктуйте его, чтобы мы зафиксировали ваше согласие». Этот код, как правило, является паролем для входа в ваш личный кабинет на сайте оператора или даже на портал госуслуг. Никакой оператор никогда не запрашивает полный код из смс для «подтверждения» — это аксиома, которую нужно донести до каждого абонента, — предупредил Дивлянский.

Ранее маркетолог Маргарита Кобец заявила, что использование биометрии для покупки товаров в магазинах чревато утечкой данных. По ее словам, если база с записями взглядов и пульса миллионов людей попадет к злоумышленникам, это станет идеальным материалом для шантажа, социальной инженерии и даже медицинской дискриминации.