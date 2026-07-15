В Нижнем Новгороде жителя в четвертый раз задержали пьяным за рулем

В Нижнем Новгороде жителя в четвертый раз задержали пьяным за рулем

Жителя Нижнего Новгорода в четвертый раз задержали за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Pravda-nn.ru. До этого он праздновал покупку автомобиля с продавцом.

Сообщается, что он уже был трижды судим за аналогичное преступление. Мужчина признал вину и подтвердил, что его уже неоднократно лишали прав за аналогичное нарушение.

Дивеевский межрайонный суд приговорил нарушителя к году и девяти месяцам колонии общего режима, а также лишил водительских прав на пять с половиной лет. Транспортное средство конфисковали.

Ранее сообщалось, что в Тихвине сотрудники ГАИ задержали 34-летнего нетрезвого водителя Volkswagen Passat после погони со стрельбой. Правоохранители заметили нарушителя в ночное время у дома № 17 по улице Победы.