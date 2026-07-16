Перерасчет пенсий с 1 августа: кого затронет, сколько будут выплачивать

С 1 августа в России пройдет ежегодный перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам. Прибавка начисляется автоматически — подавать заявление не нужно. Размер доплаты зависит от зарплаты за 2025 год. Кто и сколько получит — в материале NEWS.ru.

Кто получит максимальную прибавку к пенсии с 1 августа 2026 года

Чтобы получить максимальную прибавку, официальная зарплата до вычета НДФЛ в 2025 году должна была превышать примерно 69 тыс. рублей в месяц. При таком уровне дохода за год набирается полный лимит в три пенсионных балла (индивидуальные пенсионные коэффициенты или ИПК), рассказал NEWS.ru член Экспертного совета по развитию цифровой‌ экономики при комитете по экономической‌ политике Госдумы Валерий Тумин.

«Размер прибавки целиком зависит от того, сколько баллов человек заработал в 2025 году благодаря официальной работе и страховым взносам, которые за него перечислил работодатель. При этом есть четкий потолок: при перерасчете учтут не больше трех ИПК. В 2026 году стоимость одного балла составляет 156,76 рубля, значит, максимум, на который можно рассчитывать, — 470,28 рубля», — отметил эксперт.

Если зарплата была не самой высокой или человек трудился не весь год, то ему начислят неполные пенсионные баллы. При 2,1 ИПК пенсия вырастет примерно на 329 рублей, а при 1,15 — на 180. То есть прибавка очень точечная и индивидуальная, подчеркнул Тумин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова сообщила, что накопительная часть пенсии будет проиндексирована на 17,3% по итогам доходности от инвестирования за предыдущий год. Индексация затронет тех пенсионеров, которые получают накопительную пенсию через Соцфонд России и не перевели средства в негосударственный пенсионный фонд.

«Индексация положена гражданам моложе 1967 года рождения, имеющим официальную работу и делающим взносы в СФР, мужчинам, а также женщинам, работавшим в 2002–2004 годах и официально уплачивающим взносы, участникам программы софинансирования пенсий, а также владельцам материнского каптала, направленного на пенсионные накопления», — подчеркнула эксперт в беседе с NEWS.ru.

Как получить прибавку к пенсии с 1 августа 2026 года

Перерасчет осуществляется в беззаявительном порядке, рассказала NEWS.ru профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Соцфонд сделает все автоматически, поскольку получает данные о взносах напрямую от работодателей. Правило действует и для тех, кто уволился в 2026 году. Главное — в 2025 году пенсионер должен был официально работать и за него платили взносы. Повышенную сумму начислят в обычную дату выплаты в августе, отметил эксперт.

«Но я советую немного подстраховаться. До августа стоит заглянуть в личный кабинет на „Госуслугах“ и заказать выписку из индивидуального лицевого счета. В ней должно быть четко видно, что ваша работа и взносы за 2025 год учтены полностью. Если после перерасчета цифры не изменились, то необходимо запросить у работодателя подтверждение отчислений и сходить в клиентскую службу СФР. Там быстро разберутся, где могла потеряться информация», — посоветовал Тумин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт отметил, что пенсионер, за которого в 2025 году не уплачивались страховые взносы, считается неработающим для целей перерасчета, даже если формально имел статус занятого. Самый частый пример — самозанятые, которые не платят взносы за себя. Это означает, что августовский перерасчет баллов на них не распространяется, резюмировал Тумин.

Кто имеет право на прибавку к пенсии с 1 августа 2026 года

Право на перерасчет имеют не только работающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости, но и индивидуальные предприниматели, а также самозанятые. Но это произойдет только в том случае, если они осуществляли добровольные страховые взносы в СФР, объяснила Финогенова. По ее словам, на прибавку также имеют право работающие получатели страховых пенсий по инвалидности или по потере кормильца, если работодатель делал отчисления за них в СФР в 2025 году.

В 2026-м был отменен мораторий на индексацию работающим пенсионерам. Они получили право на повышение выплат наравне со всеми. Августовский перерасчет — это дополнение к уже проведенной индексации, напомнил в разговоре с NEWS.ru руководитель юридического отдела независимого профсоюза «Новый Труд» Сергей Довгаль.

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