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16 июля 2026 в 06:02

Российские войска развивают наступление у Любицкого

Марочко: российские бойцы продвинулись в глубину обороны ВСУ у Любицкого

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Российские подразделения продолжают развивать наступление в районе населенного пункта Любицкое Запорожской области, сообщил агентству ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. После успешного продвижения военнослужащие закрепляются на занятых рубежах и подтягивают силы обеспечения, добавил он. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Говоря о населенном пункте Любицкое Запорожской области, то, по моему мнению, сейчас наши военнослужащие после закрепления на новых рубежах и позициях начинают подтягивать тылы, потому что в результате рывка наши бойцы продвинулись довольно-таки глубоко в оборону противника, — указал собеседник агентства.

По словам Марочко, северо-восточнее Любицкого российские подразделения продолжают наступательные действия, продвигаясь на запад со стороны Рождественского. Кроме того, как отметил эксперт, юго-западнее Воздвижевки продолжается расширение зоны контроля в западном направлении.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины усилило группировку в районе Славянско-Краматорской агломерации. Оно собрало подразделения из разнородных элементов — от насильно мобилизованных до опытных бойцов.

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