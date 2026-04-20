Китайский фрегат 20 часов отгонял иностранный военный корабль

Китайские ВМС направили фрегат типа 054A «Хунхэ», чтобы отогнать иностранный военный корабль, нарушивший границы, сообщает издание MWM. По данным источника, противостояние длилось 20 часов. Иностранное судно было крупным — эсминец типа «Арли Берк» ВМС США. Минимальное расстояние между кораблями составляло около 200 метров.

Иностранное судно на большой скорости попыталось отрезать нас, но мы не отступили, — рассказал член экипажа китайского судна.

После более чем 20 часов противостояния иностранное судно отступило, не сумев воспользоваться ситуацией. С начала 2010-х годов столкновения между военными кораблями США и Китая участились из-за инициативы администрации экс-президента Барака Обамы «Поворот к Азии», направленной на подготовку к войне с Китаем, отмечает издание.

Ранее постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты готовы досматривать и разворачивать иранские нефтяные танкеры, включая суда, следующие в Китай. Он уточнил, что глава Белого дома Дональд Трамп готов заходить на борт и разворачивать корабли вплоть до Тихого океана в рамках операции «Экономическая ярость».