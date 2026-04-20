Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 10:13

Китайский фрегат 20 часов отгонял иностранный военный корабль

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Китайские ВМС направили фрегат типа 054A «Хунхэ», чтобы отогнать иностранный военный корабль, нарушивший границы, сообщает издание MWM. По данным источника, противостояние длилось 20 часов. Иностранное судно было крупным — эсминец типа «Арли Берк» ВМС США. Минимальное расстояние между кораблями составляло около 200 метров.

Иностранное судно на большой скорости попыталось отрезать нас, но мы не отступили, — рассказал член экипажа китайского судна.

После более чем 20 часов противостояния иностранное судно отступило, не сумев воспользоваться ситуацией. С начала 2010-х годов столкновения между военными кораблями США и Китая участились из-за инициативы администрации экс-президента Барака Обамы «Поворот к Азии», направленной на подготовку к войне с Китаем, отмечает издание.

Ранее постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты готовы досматривать и разворачивать иранские нефтяные танкеры, включая суда, следующие в Китай. Он уточнил, что глава Белого дома Дональд Трамп готов заходить на борт и разворачивать корабли вплоть до Тихого океана в рамках операции «Экономическая ярость».

Азия
Китай
США
ВМС
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.