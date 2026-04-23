Россияне годами продавали в чатах порноснимки своей дочери В Ленобласти арестовали родителей за изготовление порно с дочерью

В Ленобласти задержаны и арестованы 45-летние супруги из Волховского района, подозреваемые в систематическом изготовлении и продаже порнографических материалов с участием несовершеннолетней дочери, сообщает телеканал 78.ru. По предварительным данным, преступная деятельность родителей велась с 2020 года.

По версии следствия, родители начали эксплуатировать девочку, когда ей было всего девять лет. Запрещенный контент продавался через закрытые интернет-чаты и распространялся в том числе на зарубежных ресурсах. За комплект из 10 фотографий злоумышленники получали около 2 тыс. рублей. По предварительным подсчетам, совокупный преступный доход семьи мог составить порядка 80 тыс. рублей.

В ходе обысков у пары были изъяты электронные носители информации и мобильные телефоны. По решению суда оба подозреваемых заключены под стражу на два месяца.

Ранее суд Челябинска вынес приговор 21-летнему местному жителю, который несколько раз изнасиловал свою несовершеннолетнюю кузину. Правда выяснилась, когда мать девочки нашла в ее телефоне компрометирующую переписку с родственником, после чего обратилась в полицию.