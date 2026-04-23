Российские школы начали бороться с вейпами у подростков

23 апреля 2026 в 12:27

Рюкзаки российских школьников начали просвечивать для поиска вейпов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В России 18 школ начали просвечивать рюкзаки учеников, чтобы бороться с пристрастием подростков к вейпам, сообщает Telegram-канал Mash. По информации авторов, эксперимент проводят в учебных заведениях московской Коммунарки, Ростова‑на‑Дону и Лабытнанги.

Отмечается, что вещи детей стали осматривать с помощью интроскопов. Устройства позволяют выявить кастеты, огнестрельное и пневматическое оружие, файеры, ножи, а также подозрительные вещества. Например, наркотики. На канале уточнили, если у подростка найдут вейп, его ожидает разъяснительная беседа о вреде курения.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что за несоблюдение правил маркировки вейпов теперь предусмотрен штраф в размере 50 тыс. рублей. По его словам, нарушение стандартов качества продукции может серьезно навредить здоровью.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что доля курильщиков табака среди россиян в возрастной группе от 15 лет и старше составляет 17,73%. По его словам, потребление алкоголя в стране увеличилось до 8,06 литра этанола на человека.

