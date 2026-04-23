Гладков рассказал о жертвах при атаке ВСУ на Белгородскую область

Вячеслав Гладков
Восемь человек были ранены и двое погибли при ударах ВСУ по Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, 15-летний мальчик в тяжелом состоянии попал в детскую областную больницу.

В Белгороде от удара беспилотника погиб мирный житель и еще один ранен. Мужчина в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вечером в результате падения обломков от сбитого беспилотника ранены трое, — сказано в сообщении.

В Белгородском округе в селе Никольском в результате атаки дрона на парковку объекта торговли ранены двое. В городе Грайвороне от удара FPV-дрона по легковому автомобилю получил травмы мужчина. После оказания помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение. В Шебекинском округе в ЦРБ доставлена бригадой СМП женщина, получившая баротравму при атаке беспилотника 21 апреля в поселке Маслова Пристань.

Ранее житель Белгородской области умер при атаке украинского FPV-дрона на территорию частного домовладения в поселке Репяховка. Как сообщил Гладков, ранения также получил отец погибшего, бригада скорой везет его в белгородскую больницу № 2.

