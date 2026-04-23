23 апреля 2026 в 10:30

Российского музыканта обвинили в США в краже чужих работ

Американский музыкант обвинил Oneheart в плагиате и присвоении чужих работ

Одного из самых прослушиваемых российских музыкантов, выступающего под псевдонимом Oneheart, обвинили в США в систематическом нарушении авторских прав и присвоении результатов труда малоизвестных коллег, сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, речь идет о тамбовском артисте Дмитрии Волынкине, чьи треки набрали почти 3 млрд прослушиваний на Spotify.

С публичными претензиями выступил американский музыкант My Head Is Empty, специализирующийся на электронной музыке. Он утверждает, что Волынкин копирует обложки его альбомов, а также предлагает малоизвестным артистам совместную работу, однако после выхода треков присваивает всю славу себе.

В качестве примера приводится всемирно известный хит Snowfall. По мнению американца, основную работу над этой композицией выполнил музыкант reidenshi, но Oneheart позиционирует себя единственным автором и зачастую забывает упоминать соавтора.

My Head Is Empty также заявил, что пытался решить спор через общий лейбл dreamscape, но получил отказ. В сообщении канала говорится, что в ответ Волынкин направил заявителю досудебную претензию с требованием прекратить распространение ложных обвинений.

Ранее стало известно, что ИИ-кавер на песню «Седая ночь» в исполнении нейросетевого Канье Уэста принес правообладателям доход в размере 10 млн рублей. Создателем завирусившегося трека является менеджер по туризму из Ижевска Август Септемберов.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

