«Обильный мокрый снег с дождем»: Собянин высказался о ситуации в Москве Собянин заявил об усиленной работе коммунальщиков в условиях снегопада

Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме в условиях снегопада, заявил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, в течение дня в городе ожидаются очень сложные погодные условия.

До конца дня ожидаем обильный мокрый снег с дождем и сильный ветер с порывами до 23 м/с, столичные службы работают на улицах города в усиленном режиме, — написал Собянин.

Ранее пресс-служба Московской железной дороги заявила, что обрыв контактного провода произошел на перегоне Лобня — Марк Савеловского направления МЦД-1. Из-за неблагоприятных погодных условий движение пригородных поездов на Савеловском и Казанском направлениях оказалось фактически остановлено.

До этого синопотик Татьяна Позднякова заявила NEWS.ru, что в начале мая температура в Москве будет ниже климатической нормы. При этом, по ее словам, существенных осадков в этот период не прогнозируется. Она отметила, что сейчас в столице выпало большое количество снега, и до конца апреля температура останется ниже нормы примерно на 5–8 градусов.