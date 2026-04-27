27 апреля 2026 в 10:55

Появилось видео с места ликвидации двух диверсантов в Коми

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Опубликованы кадры ликвидации двух диверсантов, пытавшихся устроить по заказу Киева атаку дронами на нефтяное предприятие в Коми. Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, злоумышленники при задержании оказали вооруженное сопротивление.

На записи также запечатлена переписка диверсантов с украинским куратором, которую силовики обнаружили в смартфонах. Судя по ней, в планах диверсантов был подрыв трубопровода.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что силовики предотвратили в Коми атаку дронами на нефтяное предприятие. По информации ведомства, двое злоумышленников, действуя по указанию кураторов, изъяли из заранее оборудованного схрона БПЛА с самодельными взрывными устройствами.

До этого в пресс-службе УФСБ по ДНР заявили, что бойцы подразделения ФСБ «Горыныч» уничтожили две группы украинских диверсантов и пункты управления БПЛА в Константиновке. В ведомстве уточнили, что выявление и ликвидация вражеских групп проводится совместно с подразделениями 4-й бригады Южной группировки войск Минобороны России.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

