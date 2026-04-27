Появилось видео с места ликвидации двух диверсантов в Коми

Опубликованы кадры ликвидации двух диверсантов, пытавшихся устроить по заказу Киева атаку дронами на нефтяное предприятие в Коми. Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, злоумышленники при задержании оказали вооруженное сопротивление.

На записи также запечатлена переписка диверсантов с украинским куратором, которую силовики обнаружили в смартфонах. Судя по ней, в планах диверсантов был подрыв трубопровода.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что силовики предотвратили в Коми атаку дронами на нефтяное предприятие. По информации ведомства, двое злоумышленников, действуя по указанию кураторов, изъяли из заранее оборудованного схрона БПЛА с самодельными взрывными устройствами.

До этого в пресс-службе УФСБ по ДНР заявили, что бойцы подразделения ФСБ «Горыныч» уничтожили две группы украинских диверсантов и пункты управления БПЛА в Константиновке. В ведомстве уточнили, что выявление и ликвидация вражеских групп проводится совместно с подразделениями 4-й бригады Южной группировки войск Минобороны России.