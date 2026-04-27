В Совбезе указали на бесполезность миссий ОБСЕ и Евросоюза Замсекретаря СБ России Шевцов: миссии ОБСЕ и Евросоюза полностью себя изжили

Мониторинговые и гражданские миссии ОБСЕ и Евросоюза утратили свою эффективность и изжили себя, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. Он привел в пример миссию ОБСЕ в Донбассе, отметив, что она полностью потеряла доверие и не оправдала своего назначения, передает ТАСС.

Мониторинговая миссия ОБСЕ полностью себя дискредитировала в Донбассе. Если взять, например, еэсовскую наблюдательную или, как они ее называют, гражданскую миссию, то они там, судя по информации в СМИ, ничем не занимались, лишь пробовали высокую армянскую кухню, кстати, очень хорошую. Но насколько эффективно они занимались какими-то вещами, связанными с обеспечением безопасности, не знаю, — указал он.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что решение послов Евросоюза одобрить Киеву кредит на €90 млрд — шаг на пути к окончательной утрате европейскими столицами своего суверенитета. По его словам, новый кредит ляжет тяжелым бременем на простых европейцев. Секретарь Совбеза подчеркнул, что расплачиваться за политическую авантюру чиновников, привыкших жить за чужой счет, будут именно граждане ЕС.