Европу предупредили о последствиях запрета на импорт СПГ из России

Аналитик Тимонин: запрет ЕС на импорт российского СПГ может привести к росту цен

Запрет Евросоюза на импорт сжиженного природного газа из России по краткосрочным контрактам снизит гибкость европейского газового рынка в периоды высокого спроса, заявил РИА Новости старший менеджер консалтинговой компании Иван Тимонин. Также, по его словам, это может привести к росту цен.

Ключевая проблема здесь заключается <...> в снижении гибкости системы: именно краткосрочные и спотовые поставки традиционно используются для балансировки рынка в периоды пикового спроса, — объяснил эксперт.

Ранее Тимонин заявлял, что Европа после вступившего 25 апреля запрета на импорт СПГ по краткосрочным контрактам лишится почти трети российского сжиженного природного газа. По итогам 2025 года Россия занимала 13% в совокупном импорте СПГ стран ЕС.

До этого вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Европе следует возобновить закупки российского газа, чтобы избежать «энергетического локдауна» и остановки промышленных предприятий. Он сослался на решение США приостановить санкции, которые блокируют торговлю российской нефтью.

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
