27 апреля 2026 в 09:29

Стало известно об освобождении стратегически важного села под Сумами

ВС России оттеснили ВСУ из села Таратутино в Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Группировка российских войск «Север» освободила село Таратутино в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер». Согласно его сведениям, ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки, но были разгромлены. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

По словам источников, освобождение села, в первую очередь, способствует расширению полосы безопасности возле российской границы. Устойчивый контроль над данным населенным пунктом также позволит ВС РФ оперативно вскрывать и уничтожать вражескую военную технику на стратегически важном участке трассы Р-45 Сумы — Краснополье — Богодухов.

Ранее источник в российских силовых структурах заявил, что резерв, сформированный из подразделений 4-го погранотряда Государственной пограничной службы Украины, находится в районе села Рудня Середино-Будского района Сумской области. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

До этого сообщалось, что Киев перебросил роту охраны ВСУ к населенному пункту Новодмитровка в Сумской области. Военнослужащие этого подразделения привлекались только к проверке документов на командных пунктах.

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

