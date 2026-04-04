04 апреля 2026 в 17:39

Захарова обвинила Запад в отказе работать с российскими журналистами

Захарова: Запад находится в инфовакууме из-за ограничений для прессы

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Западные страны оказались в информационном вакууме, заявила представитель МИД России Мария Захарова на медиафоруме «Юнкор» в Национальном центре «Россия». По словам дипломата, которые передает ТАСС, Запад не отвечает на вопросы отечественных журналистов и запрещает своим специалистам задавать вопросы российской стороне.

Я отвечаю на все вопросы, я не говорю: «Откуда вы? Вы из Великобритании? Откуда вы? Из Соединенных Штатов? Вы из Японии? Нет, мы на ваши вопросы отвечать не будем». <...> То есть западные режимы запретили своим журналистам задавать вопросы нам, а сами не отвечают на вопросы российских журналистов. То есть они находятся в информационном вакууме, — пояснила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что фейки в условиях информационного противостояния стали сопоставимы с ядерным оружием по степени влияния. Она отметила, что Россия, как и ряд других государств, оказалась в числе целей информационной войны. По словам дипломата, такие атаки ведутся через гаджеты, социальные сети и мессенджеры.

Власть
Мария Захарова
МИД РФ
информационная война
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

