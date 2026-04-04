Составлен список мировых лидеров, которые приедут на парад Победы в Москве

Танк Т-90М «Прорыв» во время парада

Ряд мировых лидеров уже изъявили желание приехать на парад Победы в Москве 9 мая 2026 года. Какие подробности известны о предстоящем торжестве, кто посетит мероприятие?

Список мировых лидеров: кто приедет на парад Победы в Москве

Сразу несколько зарубежных государственных деятелей изъявили желание посетить Москву в честь Дня Победы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В связи с этим у российского лидера Владимира Путина на 9 Мая уже предусмотрена серия важных международных контактов, уточнил он.

По словам Ушакова, российская сторона прорабатывает детали визитов. Помощник президента не стал раскрывать имена пожелавших приехать лидеров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия будет рада видеть лидеров дружественных стран на параде Победы в Москве. Он подчеркнул, что окончательный список с именами иностранных гостей на торжественных мероприятиях в честь 9 Мая пока не составлен.

«Как только этот список будет финализирован и мы получим соответствующее подтверждение от наших будущих гостей, мы вас проинформируем», — добавил Песков.

На текущий момент известно, что парад Победы посетят президент Южной Осетии Алан Гаглоев, бывший президент Республики Сербской Милорад Додик и президент Абхазии Бадра Гунба.

«Алан Гаглоев получил приглашение от президента Российской Федерации Владимира Путина посетить Москву 9 мая. В рамках визита он примет участие в параде Победы на Красной площади», — сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Босикова.

Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности посетить торжества по случаю Дня Победы в Москве.

«9 мая я приму участие в торжествах победы над фашизмом в Москве, 6 июня я приму участие в благодарности солдатам, которые в рамках второго фронта в Нормандии в 1944 году пришли на территорию Франции», — заявил Фицо.

Кто из мировых лидеров посетил парад Победы в Москве в 2025 году

На 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибыли лидеры 27 стран. В их числе оказались глава КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, возглавлявший тогда Республику Сербскую Милорад Додик, президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, премьер-министр Республики Союз Мьянма генерал Мин Аунг Хлаин, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Также Москву на 9 Мая посетили президент Республики Экваториальная Гвинея Теодор Обианг Нгема Мбасого, премьер-министр Армении Никол Пашинян, руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров.

На Красной площади, помимо уже названных лиц, присутствовали и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, глава Палестины Махмуд Аббас, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Вьетнама То Лам (ныне генсек Компартии Вьетнама).

Боснию и Герцеговину представляла член президиума страны Желька Цвиянович.

В столице также отметились лидер Буркина-Фасо Ибраим Траоре, глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе, премьер Эфиопии Абий Ахмед Али.

Индию представлял госминистр обороны страны Санджай Сетх, Индонезию — министр обороны Шафри Шамсуддин, Никарагуа — специальный представитель президента страны Лауреано Ортега, ЮАР — министр обороны Анджелина Мотцекга. От Северной Кореи присутствовал посол.

