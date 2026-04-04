Генконсульство опровергло информацию о пострадавших в Дубае россиянах

Генконсульство РФ: среди пострадавших от атаки Ирана в ОАЭ не было россиян

Фото: U.S Navy/U.S. Navy/Global Look Press
Информация о пострадавших гражданах России в результате обстрелов Дубая не соответствует действительности, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Дубае Максим Владимиров. Дипломат подчеркнул, что официальные каналы связи ведомства не фиксировали обращений, связанных с травмами соотечественников в ходе инцидентов.

В генконсульство в Дубае не поступало информации о пострадавших россиянах, — заявил Владимиров.

До этого Министерство обороны ОАЭ опубликовало сведения о том, что среди жертв ударов со стороны Ирана якобы числятся россияне. Российская дипмиссия продолжает внимательно следить за развитием ситуации.

Перед этим четверо туристов пострадали на юге Дубая. По информации властей, после успешного перехвата обломки снаряда упали на жилые дома. Незначительные травмы получили граждане азиатских стран.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы КСИР нанесли удар по вычислительному центру американской компании Oracle в Дубае. Аналогичной атаке подвергся дата-центр Amazon в Бахрейне. Тегеран заявил, что эти действия стали ответом на убийства иранцев.

На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за погоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
