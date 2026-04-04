Генконсульство опровергло информацию о пострадавших в Дубае россиянах

Генконсульство опровергло информацию о пострадавших в Дубае россиянах Генконсульство РФ: среди пострадавших от атаки Ирана в ОАЭ не было россиян

Информация о пострадавших гражданах России в результате обстрелов Дубая не соответствует действительности, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Дубае Максим Владимиров. Дипломат подчеркнул, что официальные каналы связи ведомства не фиксировали обращений, связанных с травмами соотечественников в ходе инцидентов.

В генконсульство в Дубае не поступало информации о пострадавших россиянах, — заявил Владимиров.

До этого Министерство обороны ОАЭ опубликовало сведения о том, что среди жертв ударов со стороны Ирана якобы числятся россияне. Российская дипмиссия продолжает внимательно следить за развитием ситуации.

Перед этим четверо туристов пострадали на юге Дубая. По информации властей, после успешного перехвата обломки снаряда упали на жилые дома. Незначительные травмы получили граждане азиатских стран.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы КСИР нанесли удар по вычислительному центру американской компании Oracle в Дубае. Аналогичной атаке подвергся дата-центр Amazon в Бахрейне. Тегеран заявил, что эти действия стали ответом на убийства иранцев.