Украинские бандиты начали выдавать себя за сотрудников ТЦК

На Украине появились преступные группировки, члены которых под видом сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) занимаются похищением и шантажом мирных граждан, заявил депутат Верховной рады Николай Княжицкий. В эфире YouTube-канала «Говорит великий Львов» политик отметил, что криминалитет использует военную форму для маскировки своих действий и запугивания людей на улицах.

Собираются банды людей, обычный криминалитет, надевают форму, по договоренности с полицией выезжают, хватают людей, заталкивают в [микроавтобус] и говорят: «Либо ты нам платишь, либо мы везем тебя в ТЦК», — рассказал Княжицкий.

Политик выразил уверенность, что отсутствие реакции со стороны властей свидетельствует о прямой коррупционной выгоде и фактическом сговоре силовиков с криминалитетом.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сотрудникам территориальных центров комплектования разрешили применять огнестрельное оружие против жителей Херсона в случае сопротивления. Такие указания, по имеющейся информации, даны со стороны официального Киева.