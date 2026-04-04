Когда мясо надоело — готовлю драники-пирамидки в духовке: с грибами, сытно и очень вкусно

Когда мясо надоело — готовлю драники-пирамидки в духовке: с грибами, сытно и очень вкусно

Этот рецепт отлично выручает, когда хочется чего-то горячего и домашнего, но без жарки. Драники получаются мягкие внутри, с ароматной грибной начинкой и легкой румяной корочкой сверху. Блюдо простое, доступное и при этом вполне может заменить полноценный ужин.

Ингредиенты: картофель — 4–5 шт., шампиньоны — 300 г, яйцо — 1 шт., сметана — 1 ст. л., лук — 1–2 шт., мука — 2 ст. л., укроп — небольшой пучок, растительное масло — немного, соль и перец — по вкусу. Можно еще взять сыр и присыпать сверху.

Грибы, лук и зелень мелко нарежьте. Обжарьте лук с грибами на небольшом количестве растительного масла до мягкости и аромата, затем слегка остудите. В миске смешайте яйцо, сметану, соль и перец. Картофель натрите на крупной терке, хорошо отожмите лишнюю жидкость и соедините с яичной смесью. Добавьте муку и перемешайте до однородности.

Противень смажьте маслом. Выложите слои картофельной массы как лепешки, затем грибную начинку и снова картофель. Толщина слоя — около 2 см. Сверху слегка сбрызните маслом. Запекайте при 200 °C около 20 минут до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Получается ароматное сытное блюдо без жарки — простой вариант, который точно понравится всей семье.

