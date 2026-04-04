Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 14:46

Картофель «как на костре» — запекаем в соли и муке: рецепт для духовки и микроволновки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Картофель «как на костре» — это простой, но гениальный рецепт, который превращает обычную запеченную картошку в ароматное блюдо с хрустящей соленой корочкой, напоминающее легендарную печенку на углях.

Кожура становится плотной, чуть поджаренной, а внутри картофель остается рассыпчатым и нежным. Секрет в смеси соли и муки, которая создает аппетитную оболочку.

Для приготовления понадобится: 4–5 картофелин среднего размера, 2 ст. л. соли, 2 ст. л. муки.

Рецепт: картофель тщательно вымойте, обсушите. Каждый клубень наколите вилкой в нескольких местах, чтобы он не лопнул при запекании. В миске смешайте соль и муку. Обваляйте каждую картофелину в этой смеси, чтобы она равномерно покрылась. Выложите картофель в форму для запекания. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 40–60 минут в зависимости от размера клубней.

Для приготовления в микроволновке выложите картофель на тарелку и готовьте на полной мощности 8–12 минут (время зависит от мощности и количества клубней). Подавайте горячим со сливочным маслом, зеленью или сметаной.

Ранее стало известно, как приготовить курочку с плюшками — деревенское блюдо для обедов и ужинов.

Проверено редакцией
Читайте также
Картошка по-деревенски с хрустящей корочкой: добавляю крахмал — и получается как в ресторане
Общество
Картошка по-деревенски с хрустящей корочкой: добавляю крахмал — и получается как в ресторане
Тру картошку и смешиваю с яйцом — выходит вкуснее и дешевле пиццы: для завтраков и чаепитий
Общество
Тру картошку и смешиваю с яйцом — выходит вкуснее и дешевле пиццы: для завтраков и чаепитий
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
На дрожжах — прошлый век: этот капустный «кулич» с мясом и рисом готовится за час — сытнее пирога и наряднее запеканки
Общество
На дрожжах — прошлый век: этот капустный «кулич» с мясом и рисом готовится за час — сытнее пирога и наряднее запеканки
Никаких больше сухих куриных грудок: запекаю курицу по-гречески «Котопуло клефтико» — сочно и вкусно
Общество
Никаких больше сухих куриных грудок: запекаю курицу по-гречески «Котопуло клефтико» — сочно и вкусно
картошка
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
4-5 картофелин среднего размера
2 ст. л. соли
2 ст. л. муки
Картофель тщательно вымойте, обсушите. Каждый клубень наколите вилкой в нескольких местах, чтобы он не лопнул при запекании.
В миске смешайте соль и муку. Обваляйте каждую картофелину в этой смеси, чтобы она равномерно покрылась. Выложите картофель в форму для запекания.
Запекайте в разогретой до 200°C духовке 40-60 минут в зависимости от размера клубней.
Для приготовления в микроволновке выложите картофель на тарелку и готовьте на полной мощности 8-12 минут (время зависит от мощности и количества клубней).
Подавайте горячим со сливочным маслом, зеленью или сметаной.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали о переговорах Трампа с Ираном о 45-дневном перемирии
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.