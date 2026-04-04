Картофель «как на костре» — запекаем в соли и муке: рецепт для духовки и микроволновки

Картофель «как на костре» — запекаем в соли и муке: рецепт для духовки и микроволновки

Картофель «как на костре» — это простой, но гениальный рецепт, который превращает обычную запеченную картошку в ароматное блюдо с хрустящей соленой корочкой, напоминающее легендарную печенку на углях.

Кожура становится плотной, чуть поджаренной, а внутри картофель остается рассыпчатым и нежным. Секрет в смеси соли и муки, которая создает аппетитную оболочку.

Для приготовления понадобится: 4–5 картофелин среднего размера, 2 ст. л. соли, 2 ст. л. муки.

Рецепт: картофель тщательно вымойте, обсушите. Каждый клубень наколите вилкой в нескольких местах, чтобы он не лопнул при запекании. В миске смешайте соль и муку. Обваляйте каждую картофелину в этой смеси, чтобы она равномерно покрылась. Выложите картофель в форму для запекания. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 40–60 минут в зависимости от размера клубней.

Для приготовления в микроволновке выложите картофель на тарелку и готовьте на полной мощности 8–12 минут (время зависит от мощности и количества клубней). Подавайте горячим со сливочным маслом, зеленью или сметаной.

