Ну просто королевская картошка — с хрустящей корочкой, беконом и тянущимся сыром. Съедают влет и быстрее мяса

Ну просто королевская картошка — с хрустящей корочкой, беконом и тянущимся сыром. Съедают влет и быстрее мяса

Иногда самые простые продукты дают самый эффектный результат. Эта картошка — именно такой случай: румяная снаружи, мягкая внутри, с ароматным беконом и расплавленным сыром. Отлично подойдёт и на ужин, и как горячее блюдо на стол.

Продукты

Картофель — 6–8 шт., бекон — 150 г, сыр — 100 г, растительное масло — 3 ст. л., специи для картофеля — по вкусу, мексиканская смесь или паприка — по вкусу, соль — по вкусу, зелень — для подачи.

Приготовление

Картофель хорошо промойте (можно оставить с кожурой) и сделайте частые надрезы, не прорезая до конца. Переложите в миску, добавьте масло, соль и специи, тщательно разотрите, чтобы всё попало в разрезы — именно они дадут вкус и хрустящую текстуру.

Выложите картофель на противень и запекайте при 180 градусах около 40 минут до мягкости и румяной корочки. Пока он готовится, обжарьте бекон до хруста.

Готовый картофель надрежьте сверху вдоль и раскройте, вложите внутрь кусочки бекона и щедро посыпьте тёртым сыром. Верните в духовку ещё на несколько минут, чтобы сыр расплавился и стал тянущимся.

Ранее мы делились рецептом несладкой овсянки. Сливочная с сыром и жареным яйцом сверху. Простой завтрак, который удивляет.