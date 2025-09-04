Скончался мужчина, подаривший Бриджит Бардо единственного сына

Бывший супруг актрисы Бриджит Бардо Жак Шаррье скончался во Франции на 89-м году жизни, сообщает издание ParisMatch. Он был известен как актер, продюсер и художник.

Шаррье и Бардо состояли в браке с 1959 по 1962 год. В 1960 году у пары родился сын Николя-Жак, который стал их единственным ребенком. После развода воспитанием мальчика занимался отец. Знакомство будущих супругов произошло на съемках фильма «Бабетта идет на войну».

Ранее бывший директор Государственной Третьяковской галереи Валентин Родионов скончался на 89-м году жизни. О его смерти сообщила Российская академия художеств, не уточняя причин произошедшего. Родионов, окончивший Московский архитектурный институт в 1960 году, был известен как архитектор и искусствовед. В 1989 году он занял должность заместителя министра культуры РСФСР по капитальному строительству, курируя реконструкцию зданий Третьяковской галереи.

До этого стало известно о кончине пианиста и заслуженного деятеля искусств РФ Евгения Левитана, который умер на 83-м году жизни. Как сообщил музыкант Игорь Рощупкин, Левитан оказал значительное влияние на его жизнь, всегда оставаясь преданным музыке и проявляя самоотверженность по отношению к окружающим.