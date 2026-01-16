Сенаторы забили тревогу из-за цен на заправках

Сенаторы попросили ФАС проверить ценообразование на питьевую воду и товары первой необходимости на автозаправках, пишут «Известия» со ссылкой обращение сенатора Айрата Гибатдинова. В документе говорится, что по сравнению с магазинами их стоимость может быть завышена до 500%.

Автозаправочная станция зачастую единственный торговый объект на пути следования граждан. Представляется, что предприниматели могут пользоваться данным фактом с целью искусственного завышения цен, что может не в полной мере соответствовать действующему законодательству, — сказано в документе.

Сенатор рассказал, что лично столкнулся с резкой разницей цен на АЗС при поездках из Ульяновской области в Москву. Он отметил, что на платной трассе протяженностью почти 1 тыс. км нет розничных магазинов, а вода и товары первой необходимости на заправках стоят в три-пять раз дороже. По его словам, коллеги подтвердили, что такая же ситуация наблюдается и в других регионах.

Ранее сообщалось, что ФАС России проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи. До этого ряд сотовых компаний и операторов домашнего интернета предупредили абонентов об увеличении цен с 2026 года. В «Билайне» заявили, что актуализируют стоимость услуг в соответствии с общеэкономическими и рыночными факторами.