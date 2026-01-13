Развивающиеся страны предупредили о серьезных убытках из-за ЕС

Новые меры углеродного регулирования, вступившие в силу в Европейском союзе, негативно отразятся на производителях из развивающихся стран, предупредил кандидат экономических наук доцент ИМЭС Александр Суетин. Речь идет о нормах, затрагивающих сталь, цемент и удобрения, передает ТАСС. Суетин убежден, что развивающиеся страны понесут большие убытки, а потребителей в Европе ждет повышение расходов.

Основные убытки понесут производители из развивающихся стран, а также стран, где экологические нормативы остаются на более низком уровне, чем заявлено в решении ЕС, — прогнозирует эксперт.

Он добавил, что до сих пор непонятно, как потребители европейского рынка собираются решать данную проблему. Суетин также не исключил, что на рынке может произойти замещение одних производителей другими, которые «пролоббировали эти решения».

Ранее появилась информация, что Соединенные Штаты нарастили закупки российских удобрений на 44% по итогам 10 месяцев 2025 года. Экспорт достиг $1,359 млрд (107 млрд рублей), что стало максимальным показателем с 2022 года.