20 февраля 2026 в 14:53

Американский аэропорт переименуют в честь Трампа

Власти Флориды одобрили переименование аэропорта Палм-Бич в честь Трампа

Власти штата Флорида одобрили законопроект о переименовании Международного аэропорта Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа, сообщает CNN. Документ направили на подпись губернатору Рону Десантису и последующее согласование с авиационными властями.

Сенат штата поддержал инициативу 25 голосами «за» при 11 «против». Палата представителей уже одобрила законопроект большинством в 81 голос против 30. Закон вступит в силу в начале июля.

Ранее сообщалось, что на восточной стене здания Кеннеди-центра, где раньше была только надпись в память о 35-м президенте США, теперь указано: «Дональд Трамп», а под ней — «Центр исполнительских искусств памяти Джона Кеннеди». Как поясняли в Белом доме, учреждение официально получило двойное наименование.

Конгрессвумен-демократ Джойс Битти подала в суд на Трампа из-за переименования здания без одобрения конгресса. Она назвала произошедшее «умышленным нарушением закона ради удовлетворения тщеславия». Битти требует переименовать Центр обратно, признав решение недействительным и безосновательным. Она добавила, что во время заседания, когда обсуждалась смена названия, ей отключили микрофон и не дали выразить недовольство.

