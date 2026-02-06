Трамп захотел назвать вокзал и аэропорт в свою честь

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать международный аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне и железнодорожный вокзал Пенн-стейшн в Нью-Йорке в его честь, передает CNN. Взамен он предложил разблокировать $16 млрд на проект строительства железнодорожного тоннеля Gateway под рекой Гудзон.

Лидеру меньшинства в сенате Чаку Шумеру было передано предложение президента, однако он сразу же отказался, объяснив, что не имеет полномочий для выполнения таких просьб. В октябре 2025 года администрация Трампа остановила финансирование проекта Gateway, поскольку возникли подозрения, что в его рамках предпринимаются меры по продвижению разнообразия, равенства и инклюзивности.

Ранее в Вашингтоне на фасаде Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди появилась фамилия Трампа. Совет директоров учреждения принял решение официально присвоить центру двойное наименование. Ранее Трамп возглавил попечительский совет этого культурного учреждения и провел ряд кадровых изменений. Изменение стало частью масштабных реформ, инициированных президентом.