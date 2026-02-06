Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 08:29

Трамп захотел назвать вокзал и аэропорт в свою честь

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nicole Combea/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать международный аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне и железнодорожный вокзал Пенн-стейшн в Нью-Йорке в его честь, передает CNN. Взамен он предложил разблокировать $16 млрд на проект строительства железнодорожного тоннеля Gateway под рекой Гудзон.

Лидеру меньшинства в сенате Чаку Шумеру было передано предложение президента, однако он сразу же отказался, объяснив, что не имеет полномочий для выполнения таких просьб. В октябре 2025 года администрация Трампа остановила финансирование проекта Gateway, поскольку возникли подозрения, что в его рамках предпринимаются меры по продвижению разнообразия, равенства и инклюзивности.

Ранее в Вашингтоне на фасаде Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди появилась фамилия Трампа. Совет директоров учреждения принял решение официально присвоить центру двойное наименование. Ранее Трамп возглавил попечительский совет этого культурного учреждения и провел ряд кадровых изменений. Изменение стало частью масштабных реформ, инициированных президентом.

Дональд Трамп
США
аэропорты
вокзалы
переименования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия начала поставлять рыбу в одну из стран БРИКС
Овечкин отметился новыми успехами в матче НХЛ
Актриса Железняк вышла на связь после сообщений о сильной боли в груди
В Орловской области оценили последствия ракетной атаки ВСУ
В Тамбове рассмотрят дело судьи, выносившей решения из Сочи
«Почему я с тобой живу?»: жена Урганта отчитала его за отсутствие денег
Оренбургские власти выплатят защитившим детсад педагогам по 500 тыс. рублей
В ГД объяснили, почему в России так долго не поднимают зарплату учителям
Федерация тенниса России объявила дату похорон Камельзона
Появились тайные претенденты на миллиарды модельера Лагерфельда
Стилист раскрыл неожиданный фактор, влияющий на самооценку
В Белгороде сообщили о последствиях атаки ВСУ американскими ракетами
Совкомбанк и «Халва» запускают акцию «Киберпонедельник»
Брянская область попала под удар БПЛА и HIMARS
Возвращенные с Украины мирные жители прибыли в Курск
Игроки «Тампы» и «Флориды» схлестнулись в массовой драке из-за Кучерова
«План второго вторжения»: почему Вьетнам до сих пор видит в США угрозу
Президент РАН назвал причину аномальной погоды в Москве этой зимой
Молодой россиянин открыл огонь по людям из окна жилого дома
Трамп захотел назвать вокзал и аэропорт в свою честь
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.