16 января 2026 в 18:42

Зеленский рассказал о цели визита украинской делегации в США

Зеленский: украинская делегация отправилась в США для доработки документов

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Украинская делегация направилась в США для проведения очередного раунда переговоров и доработки документов по урегулированию конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Киев на встречах с Вашингтоном представляют секретарь Совета безопасности и обороны Рустем Умеров, а также заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, передает ТАСС.

Мы сейчас работаем над двумя документами, команда поехала в США именно дорабатывать некоторые материалы, — сказал Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится именно из-за позиции Киева. Глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с президентом страны и его принципиальностью. В частности, американский президент выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все предыдущие встречи президента России Владимира Путина со спецпредставителем лидера США Стивом Уиткоффом были нацелены на преодоление первопричин конфликта на Украине. По словам дипломата, российский лидер «всегда открыт к серьезному разговору».

