01 февраля 2026 в 09:02

Александр Волкановски разнес Диего Лопеса в главном бою UFC 325

Александр Волкановски победил Диего Лопеса в пятираундовом реванше UFC 325

Фото: Christopher Khoury/Keystone Press Agency/Global Look Press
Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски одержал победу над бразильцем Диего Лопесом в главном бою турнира UFC 325 в Сиднее, передает пресс-служба организации. Поединок завершился единогласным решением судей после пяти раундов (49–46, 49–46, 50–45).

Первый бой спортсменов прошел в апреле 2025 года на турнире UFC 314 в Майами и также завершился победой Волкановски единогласным решением судей. В апреле 2025 года на турнире UFC 314 Лопес также проиграл ему.

Волкановски 37 лет, он выступает в UFC с 2016 года. На его счету теперь 15 побед и три поражения. Лопесу 31 год, он дебютировал в промоушене в 2023 году, имея в рекорде шесть побед и три поражения.

Ранее боец ММА Умар Нурмагомедов одолел бразильца Дейвесона Фигередо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе. Поединок в легчайшем весе завершился победой россиянина, это решение судьи приняли единогласно.

Фигередо до этого не смог уложиться в регламент перед поединком в турнире UFC 324 с Нурмагомедовым. Его вес превысил установленный лимит на 1,1 килограмма. Бой все равно состоялся, и теперь бразильцу придется отдать 25% своего гонорара в пользу соперника.

