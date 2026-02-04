Крупный российский банк прекратит валютные операции в феврале Ситибанк прекратит переводы в долларах для всех клиентов

Состоящий в американской корпорации Citigroup российский Ситибанк прекратит переводы в долларах для всех клиентов с 16 февраля 2026 года, передает его пресс-служба. Такие обновления обусловлены прекращением предоставления финансовой организации платежных услуг в долларах иностранным банком‑корреспондентом.

Обращаем ваше внимание, что c 16 февраля 2026 года АО КБ «Ситибанк» прекращает осуществление платежей в долларах США, — сказано в сообщении.

С 4 февраля банк также не будет проводить платежи в евро, британских фунтах стерлингов, швейцарских франках, австралийских и канадских долларах. Также прекращаются переводы в японских иенах, датских и норвежских кронах, а также южноафриканских рэндах.

Ранее американский финансовый гигант Citigroup официально объявил, что потери от продажи Ситибанка после уплаты налогов составят порядка $1,1 млрд (85 млрд рублей). Основная часть этой суммы связана с валютными корректировками при выводе активов. Окончательное закрытие сделки по продаже дочерней компании Citigroup Netherlands B.V. ожидается в первой половине 2026 года.