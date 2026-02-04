Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 07:35

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 февраля: инфографика

dВС Украины dВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В ночь на 4 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 24 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Брянской области, восемь БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА — над территорией Астраханской области», — сообщили в ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

атаки
ВСУ
регионы
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщину публично высекли 140 раз за внебрачный секс и употребление алкоголя
Пять пассажирских поездов задержались из-за инцидента в Мордовии
Российские военные уничтожили обстреливавшую Белгород установку HIMARS
Саботаж переговоров и ВСУ у границы с Россией: новости СВО к утру 4 февраля
Названы стройматериалы, которые часто подделывают
Группа из 10 россиян незаконно обналичила свыше 3 млрд рублей
Психолог ответил, как адаптироваться в новом рабочем коллективе
Названо число сбитых за ночь украинских БПЛА
Стали известны новые требования Ирана по переговорам с США
Крупный российский банк прекратит валютные операции в феврале
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 февраля: инфографика
В Госдуме дали инструкцию на случай, если человек назвал код мошеннику
Дачникам рассказали, стоит ли заниматься деревьями на участке в феврале
США направили в Нигерию группу военных
Известная российская спортсменка прошла через дисквалификацию
Стали известны подробности покупки Долиной зарубежной квартиры
В ЦБ раскрыли, что нужно для снижения инфляции до 4%
Таможенники предупредили о проблемах на российско-эстонской границе
В России приближается перепись воробьев
Названа неочевидная ошибка женщин при похудении
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.