Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 февраля: инфографика

В ночь на 4 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 24 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Брянской области, восемь БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА — над территорией Астраханской области», — сообщили в ведомстве.