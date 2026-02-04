Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 07:06

В России приближается перепись воробьев

Орнитолог Мостовая: в России с 7 по 15 февраля пройдет перепись воробьев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Всероссийскую перепись воробьев организуют в стране с 7 по 15 февраля, сообщила РИА Новости член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая. По ее словам, это ежегодное мероприятие, когда еще не приступивших к размножению птиц подсчитывают прямо на кустах.

Без человеческой заботы, любви, сочувствия, которое выражается в обоснованном влиянии на места обитания видов и организации подкормки воробьев, птицам не обойтись. Напомним, что основа рациона для воробьев — это просо или пшено, — добавила она.

Мостовая подчеркнула, что во многих странах мира воробьи сократили численность. Насколько это же утверждение справедливо к России, выяснится спустя время: для подсчетов нужны результаты мониторинга за 10–15 лет.

Ранее орнитолог Елена Чернова объяснила, что птицы начинают активнее петь в середине зимы, как только начинает увеличиваться световой день. В этот период жители столицы могут услышать пение щеглов, чижей, скворцов, воробьев и синиц. Эксперт добавила, что некоторые птицы, обычно улетающие зимой в теплые края, все чаще остаются в городах благодаря наличию кормовой базы. Это еще одна причина, по которой можно услышать песни пернатых.

Также Чернова предупредила, что пшено, оставленное для кормления птиц, может окисляться на воздухе и вырабатывать токсичные вещества. Она отметила, что для большинства птиц подкормка не является основным источником питания.

