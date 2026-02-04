Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 07:23

Стали известны подробности покупки Долиной зарубежной квартиры

Долина в 2010 году купила квартиру за границей в ипотеку

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российская эстрадная певица Лариса Долина купила квартиру в латвийской Юрмале в ипотеку в 2010 году, передает РИА Новости со ссылкой на документы. Из них следует, что исполнительница владеет недвижимостью площадью 123,9 кв. м, которая находится рядом с Рижским заливом. По данным агентства, сейчас ее стоимость составляет более 27,4 млн рублей.

В материале сказано, в 2024 году активы Долиной в Латвии были заморожены после ее включения в санкционный список Евросоюза. По данным агентства, в доме, где располагается квартира исполнительницы, сейчас продается сразу несколько квартир разной площади. Их стоимость варьируется от €220 тыс. (более 19,9 млн рублей) до €275 тыс. (более 24,9 млн рублей).

Ранее после сольного концерта в Домодедово Долина призналась, что арендует жилье. По словам певицы, пока она не может себе позволить покупку собственной квартиры, но думает об этом.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что Долина отказалась приобретать новую квартиру, поскольку не смогла найти вариант, сравнимый по комфорту и статусу с жильем в Хамовниках. По его мнению, артистка продемонстрировала «капризное поведение», будучи не готовой к компромиссам в вопросах жилья.

